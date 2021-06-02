2 июня 14°C
﻿
Здоровье

Ученые успешно испытали препарат, точечно убивающий раковые клетки. Что это значит

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) провели успешное испытание препарата, способного убивать раковые клетки, не повреждая при этом расположенные рядом здоровые ткани. Об этом рассказывает RTVI.ru.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
Pixabay.com

Авторы препарата сравнивают его с троянским конем: разработчикам удалось «спрятать» убивающую рак молекулу SeNBD в пищевом соединении.

«Раковые клетки „жадные“ и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки, — сообщили в университете. — Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится идеальной добычей для вредных клеток, которые поглощают ее, не подозревая о ее токсичности».

Молекула SeNBD убивает клетки только под воздействием света. Благодаря этому врач может сам определить, когда активизировать препарат, и тем самым снизить возможность повреждения здоровых тканей.

Изобретение, отметили исследователи, поможет избежать побочных эффектов, например потери волос.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
Pixabay.com

Испытание было проведено на рыбках вида данио-рерио и человеческих клетках. Теперь команда проведет еще несколько исследований, чтобы проверить безопасность препарата.

Ранее в алтайском онкологическом диспансере рассказали, что начали применять нновационную для России методику радиоизотопной терапии больных.

Стоимость полного курса лечения для одного пациента составляет около 2 млн. рублей. Жители Алтайского края получают его бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость