Ученые узнали, что послеобеденный сон опасен для жизни

Дневной сон может негативно сказываться на человеческом здоровье, выяснил профессор Калифорнийского университета Мэттью Уолкера, пишет Life.ru. Да, послеобеденный сон обладает рядом положительных свойств, но он также несет и опасность для организма.
Как рассказал американский ученый, спать днем нужно не более 40-59 минут. За это время организм восстановится, а после такого непродолжительного сна человек будет лучше справляться с накопленной усталостью. А вот если превысить заявленную норму, то человек будет хуже засыпать ночью, что приведет к тому, что он не выспится как следует. Поэтому, говорит профессор Уолкер, продолжительный дневной сон не помогает, а мешает справляться с недосыпанием.
Ученый-сомнолог также уверен, что если человек хоть один раз собьёт норму в восемь часов сна ночью, а в следующие несколько ночей вдоволь выспится, он всегда будет спать дольше обычного и никогда уже не сможет высыпаться за эти восемь часов.
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