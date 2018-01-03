Ученые узнали, что послеобеденный сон опасен для жизни

Как рассказал американский ученый, спать днем нужно не более 40-59 минут. За это время организм восстановится, а после такого непродолжительного сна человек будет лучше справляться с накопленной усталостью. А вот если превысить заявленную норму, то человек будет хуже засыпать ночью, что приведет к тому, что он не выспится как следует. Поэтому, говорит профессор Уолкер, продолжительный дневной сон не помогает, а мешает справляться с недосыпанием.

Ученый-сомнолог также уверен, что если человек хоть один раз собьёт норму в восемь часов сна ночью, а в следующие несколько ночей вдоволь выспится, он всегда будет спать дольше обычного и никогда уже не сможет высыпаться за эти восемь часов.