Ученые узнали способ уничтожения раковых клеток

Эксперты выделили клетки из агрессивных и трудноизлечимых опухолей и поняли, что их способна уничтожить невесомость (микрогравитация).
В условиях невесомости 80−90% клеток рака яичников, молочной железы, носа и легких, прекращали рост без использования препаратов.
Исследователи уверены, что при микрогравитации дефектные клетки не смогли механически взаимодействовать друг с другом.
Теперь ученые планируют провести эксперимент на борту МКС в специально разработанном космическом модуле, который доставит ракета SpaceX. После опытов клетки будут заморожены и возвращены на Землю. Если результаты подтвердятся, то станет возможно разработать новые методы лечения, имитирующие эффект микрогравитации.
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