Ученые узнали способ уничтожения раковых клеток

Ученые из Технологического университета Сиднея нашли способ, которым можно уничтожать раковые клетки, пишет Росбалт. Теперь результаты исследования нужно подтвердит опытами в космосе.

Эксперты выделили клетки из агрессивных и трудноизлечимых опухолей и поняли, что их способна уничтожить невесомость (микрогравитация).

В условиях невесомости 80−90% клеток рака яичников, молочной железы, носа и легких, прекращали рост без использования препаратов.

Исследователи уверены, что при микрогравитации дефектные клетки не смогли механически взаимодействовать друг с другом.

Теперь ученые планируют провести эксперимент на борту МКС в специально разработанном космическом модуле, который доставит ракета SpaceX. После опытов клетки будут заморожены и возвращены на Землю. Если результаты подтвердятся, то станет возможно разработать новые методы лечения, имитирующие эффект микрогравитации.

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