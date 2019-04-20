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Здоровье

Ученые выяснили, что пыль может привести к ожирению

Американские ученые пришли к выводу, что химические вещества, которые содержатся в квартирной пыли, могут ускорить рост жировых клеток. Накопление таких веществ приводит к ожирению.

Пыль.
Пыль.
pixabay.com

Ученые выделили из пыли химические вещества и провели исследования. Из 100 содержащихся в бытовой пыли веществ — 70 способствуют росту жировых клеток, пишет «Коммерсант».

По словам автора исследования Кристофера Кассотиса, исследователи открыли свыше тысячи синтетических и природных молекул, способных «встраиваться» в обмен веществ и нарушать работу эндокринной системы.

Более того, ученые не исключают, что накопление этих веществ в среде обитания и вызвало эпидемию ожирения.

По данным Роспотребнадзора, с 2011 года число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза. Это связано с тем, что в рационе питания у жителей страны наблюдается недостаток белка и избыток жира.

Алтайский край занял первое место по количеству людей с ожирением.

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