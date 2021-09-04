Ученые выяснили, что трансгендеры умирают в два раза чаще

Ученые из Нидерландов проанализировали данные за 50 лет и пришли к выводу, что вероятность смерти у трансгендеров в два раза выше, чем у цисгендерных мужчин и женщин. Об этом пишет MedikForum со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.

Повышенный риск не снизился за прошедшие годы, что подчеркивает сохранение тенденции, а значит, наличие различий в состоянии здоровья этих категорий людей.

«Результаты подчеркивают более высокий риск смертности среди трансгендеров, сохраняющийся на протяжении десятков лет», — отмечает ведущий автор исследования, профессор Мартин ден Хейер.

Уточняется, что большинство смертей не связаны с гормональным лечением, которое используется для смены пола. Оно считается безопасным.

Однако ученые подчеркивают, что данных недостаточно, чтобы говорить о долгосрочной безопасности такого лечения.

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