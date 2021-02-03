Ученые выяснили группу крови самых страстных любовников

Немецкие ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что по группе крови мужчины можно понять, насколько он страстный и будет ли верен. Этой волнующей информацией поделился « Московский комсомолец ».

Мужчины с первой группой крови — самые страстные любовники. Они также более открыты к экспериментам в постели.

Вторая группа крови — это самые верные и надежные партнеры.

Обладатели третьей группы крови отличаются чувствительностью. А мужчинам с четвертой группой свойственна консервативность взглядов в отношениях.

Влияние группы крови на темперамент ранее изучали ученые из Турции. Но они взяли другой аспект: проблемы с потенцией.

И результаты их научной работы не противоречат выводам германских коллег: меньше всего проблем с потенцией у мужчин с все той же первой группой крови.

Безнадежные какие-то выводы. Согласитесь.