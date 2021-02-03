Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Ученые выяснили группу крови самых страстных любовников

Немецкие ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что по группе крови мужчины можно понять, насколько он страстный и будет ли верен. Этой волнующей информацией поделился «Московский комсомолец».

Секс.
Секс.
СС0.

Мужчины с первой группой крови — самые страстные любовники. Они также более открыты к экспериментам в постели.

Вторая группа крови — это самые верные и надежные партнеры.

Обладатели третьей группы крови отличаются чувствительностью. А мужчинам с четвертой группой свойственна консервативность взглядов в отношениях.

Влияние группы крови на темперамент ранее изучали ученые из Турции. Но они взяли другой аспект: проблемы с потенцией.

И результаты их научной работы не противоречат выводам германских коллег: меньше всего проблем с потенцией у мужчин с все той же первой группой крови.

Безнадежные какие-то выводы. Согласитесь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость