Ученые выяснили группу крови самых страстных любовников

Мужчины с первой группой крови — самые страстные любовники. Они также более открыты к экспериментам в постели.
Вторая группа крови — это самые верные и надежные партнеры.
Обладатели третьей группы крови отличаются чувствительностью. А мужчинам с четвертой группой свойственна консервативность взглядов в отношениях.
Влияние группы крови на темперамент ранее изучали ученые из Турции. Но они взяли другой аспект: проблемы с потенцией.
И результаты их научной работы не противоречат выводам германских коллег: меньше всего проблем с потенцией у мужчин с все той же первой группой крови.
Безнадежные какие-то выводы. Согласитесь.