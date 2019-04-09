Ученые выяснили, как перец влияет на развитие рака легких

Речь идет о капсаицине — это активный компонент чили, который придает перцу остроту. По мнению ученых, капсаицин способен подавлять рост аденокарциномы (самого распространенного типа рака легких) и препятствовать появлению метастазов.
«Не исключено, что однажды капсаицин, в сочетании с другими средствами химиотерапии, можно будет использовать для лечения различных типов рака легких», — считает один из авторов исследования.
При некоторых болезнях употреблять жгучий перец нельзя. Например, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью и язвенном колите.