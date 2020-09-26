Ученые выяснили, как пить, чтобы не допиться до деменции

Люди, которые напиваются до потери сознания, в будущем намного чаще страдают от деменции. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в ежемесячном медицинском журнале JAMA Network Open, рассказывает «Медпортал».

Ученые собрали данные из семи исследований, проведенных ранее. В целом эти исследования включали более 130 тысяч участников.

Примерно 96 тысяч из них сообщили, что им довелось напиваться до полной «отключки», у 10 тысяч это случалось в течение последнего года.

Потеря сознания из-за употребления алкоголя была связано с удвоением риска развития деменции в последующей жизни.

Когда ученые оценили показатели людей, которые пьют умеренно, они обнаружили, что риск деменции в два раза выше у тех, кто напивался до «полной отключки» в течение последнего года.

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При сравнении риска деменции среди умеренно и сильно пьющих людей, напивающихся до потери сознания, оказалось, что у сильно пьющих этот риск выше в 1,2 раза.

Умеренно выпивающими ученые считали людей, который позволяют себе не более 14 стандартных порций в неделю (одна стандартная порция — эквивалент 10 мл чистого спирта).

При этом у всех напивавшихся до потери сознания удваивался общий риск деменции, деменции с ранним началом, деменции с поздним началом, болезни Альцгеймера. Эти выводы распространялись как на мужчин, так и на женщин, на молодых и пожилых участников.

Подробно об исследовании и доказательной базе можно прочитать в этом научном журнале.