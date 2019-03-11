Ученые выяснили, как сон помогает бороться с раком и старением

По информации ученых, крепкий и регулярный сон способствует улучшению организма на уровне ДНК. Исследователи отметили, что изменения ДНК — одна из основных причин старения и смерти клеток. Однако некоторые измененные клетки не всегда умирают, а иногда превращаются в злокачественные.
Во время бодрствования динамика хромосом находится на низком уровне, сон помогает нормализовать генетические связи и клеточный синтез.
Эксперты сообщают, что сон помогает головному мозгу начать процесс восстановления в клетках, это способствует заживлению порезов и ран. Также крепкий сон способствует восстановлению нейронных связей в мозге, что оказывает влияние на способность решать задачи и помогает сохранять активность в течение долгого времени.
Напомним, ранее ученые выяснили, какие существа могут обходиться без сна и как у них это получается.