Ученые выяснили, от чего умирают молодые люди

Специалисты Американского общества питания заявили, что в мире фиксируются миллионы случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных недостаточным употреблением фруктов и овощей. Больше всего их дефицит влияет на здоровье молодых людей, пишет « Российская газета » со ссылкой на Medicalxpress.

Исследователи выяснили, что примерно один из семи случаев смерти от болезней сердца связан с невысоким употреблением фруктов, а один из 12 случаев объясняется недостаточным количеством в рационе овощей. Причем сильнее всего недостаток фруктов и овощей влияет на здоровье молодых людей, особенно — мужчин, в рационе женщин, как правило, больше растительной пищи.

Виктория Миллер,

ведущий автор исследования:

Фрукты и овощи — это важнейший компонент питания любого человека, который может повлиять на так называемую предотвратимую смертность во всем мире. Глобальные приоритеты в области питания сегодня сосредоточены на обеспечении людей достаточным количеством калорий, витаминами и снижении потребления соли и сахара.

Она отметила, что в день нужно есть 300 граммов фруктов (это примерно два маленьких яблока). Оптимальное количество в рационе овощей, включая бобовые, — 400 граммов. Это примерно три чашки сырой моркови, которые нужно съедать в течение дня.