Ученые выяснили, от чего умирают молодые люди

Исследователи выяснили, что примерно один из семи случаев смерти от болезней сердца связан с невысоким употреблением фруктов, а один из 12 случаев объясняется недостаточным количеством в рационе овощей. Причем сильнее всего недостаток фруктов и овощей влияет на здоровье молодых людей, особенно — мужчин, в рационе женщин, как правило, больше растительной пищи.
Виктория Миллер,
ведущий автор исследования:
Фрукты и овощи — это важнейший компонент питания любого человека, который может повлиять на так называемую предотвратимую смертность во всем мире. Глобальные приоритеты в области питания сегодня сосредоточены на обеспечении людей достаточным количеством калорий, витаминами и снижении потребления соли и сахара.
Она отметила, что в день нужно есть 300 граммов фруктов (это примерно два маленьких яблока). Оптимальное количество в рационе овощей, включая бобовые, — 400 граммов. Это примерно три чашки сырой моркови, которые нужно съедать в течение дня.