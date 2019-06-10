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Здоровье

Ученые выяснили, от чего умирают молодые люди

Специалисты Американского общества питания заявили, что в мире фиксируются миллионы случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных недостаточным употреблением фруктов и овощей. Больше всего их дефицит влияет на здоровье молодых людей, пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Овощи.
Овощи.
СС0

Исследователи выяснили, что примерно один из семи случаев смерти от болезней сердца связан с невысоким употреблением фруктов, а один из 12 случаев объясняется недостаточным количеством в рационе овощей. Причем сильнее всего недостаток фруктов и овощей влияет на здоровье молодых людей, особенно — мужчин, в рационе женщин, как правило, больше растительной пищи.

Виктория Миллер,
ведущий автор исследования:

Фрукты и овощи — это важнейший компонент питания любого человека, который может повлиять на так называемую предотвратимую смертность во всем мире. Глобальные приоритеты в области питания сегодня сосредоточены на обеспечении людей достаточным количеством калорий, витаминами и снижении потребления соли и сахара.

Она отметила, что в день нужно есть 300 граммов фруктов (это примерно два маленьких яблока). Оптимальное количество в рационе овощей, включая бобовые, — 400 граммов. Это примерно три чашки сырой моркови, которые нужно съедать в течение дня.

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