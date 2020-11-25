Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия

Международная группа исследователей проанализировала экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний и выявила страны наибольшего риска, пишет РИА «Новости».

Исследователи выявили области, где взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения и перенаселенными городами.

Так, в зоне наибольшего риска оказались регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юговосточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.

Доктор Майкл Уолш отметил страны с высоким уровнем дохода и лучшей инфраструктуры здравоохранения также требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу.

«С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии», — подчеркнул Уолш.

Ранее стало известно, что власти Китая ввели локдаун в Маньчжоули на границе с Россией, передает ТАСС. Из-за двух случаев COVID-19 в городе запретили массовые мероприятия, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады, а также остановили железнодорожное сообщение.