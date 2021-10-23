Ученые заявили, что клюква предотвращает образование тромбов

Имеющаяся в ягоде эллаговая кислота, а также флавоноиды (антоцианы), уменьшают вероятность окисления ЛПНП («плохого» холестерина), препятствуют «склеиванию» тромбоцитов и, следовательно, снижают вероятность образования тромбов.
Также клюква богата проантоцианидинами A-типа, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами, содержит большое количество витаминов C, A и K.
В этих ягодах также есть калий, фосфор, магний и кальций.
Все это помогает улучшить здоровье сердца.
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