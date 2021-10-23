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Здоровье

Ученые заявили, что клюква предотвращает образование тромбов

Ученые из США подтвердили, что полифенолы, которые содержатся в клювкве, снижают вероятность образования тромбов в сосудах, сообщает «Профиль» со ссылкой на исследование.

Клюква. Ягоды.
Клюква. Ягоды.
CC0

Имеющаяся в ягоде эллаговая кислота, а также флавоноиды (антоцианы), уменьшают вероятность окисления ЛПНП («плохого» холестерина), препятствуют «склеиванию» тромбоцитов и, следовательно, снижают вероятность образования тромбов.

Также клюква богата проантоцианидинами A-типа, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами, содержит большое количество витаминов C, A и K.

В этих ягодах также есть калий, фосфор, магний и кальций.

Все это помогает улучшить здоровье сердца.

Ранее ученые включили вино в список полезных продуктов и объяснили почему.

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