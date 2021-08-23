Ученые включили вино в список полезных продуктов и объяснили почему

Британские ученые доказали, что красное вино — полезный для здоровья продукт. Разумеется, если употреблять его в умеренных дозах.

Дело в том, что вино, как и ягоды, яблоки и груши, богаты флавоноидами, поэтому оказывают благоприятное воздействие на кишечник и положительно влияют на уровень артериального давления, пишет РИА «Новости».

Флавоноиды — это соединения, содержащиеся в растительных продуктах. Они полезны для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Результаты показали, что те, кто потреблял больше ягод, яблок, груш и вина, имели более низкий уровень систолического артериального давления, а также большее разнообразие кишечного микробиома, чем участники, использовавшие в своем рационе меньшее количество продуктов с флавоноидами.

«Микробиом кишечника играет ключевую роль в метаболизме флавоноидов для усиления их кардиозащитного эффекта, и наше исследование доказывает, что этот эффект достижим с помощью простых изменений ежедневного рациона», — заявили ученые.

После результатов исследования журнал Американской кардиологической ассоциации включил напиток в список продуктов здорового питания.