Ученый назвал важнейший отличительный симптом коронавируса

Наиболее частый, отличительный симптом коронавируса — одышка. Об этом заявил академик РАН, пульмонолог, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин, пишет rns.online .

«Одышка при именно коронавирусе приходится наиболее часто, — рассказал Чучалин, — Почему она возникает? Потому что при мутации он приобрёл свойства те, которые не характерны для коронавируса. Он стал поражать эпителиальные клетки самого-самого нижнего отдела дыхательных путей».

Кроме того, к симптомам нового коронавируса относят сухой кашель, лихорадку, насморк, мышечную и головная боль, бессонницу, тошноту, рвоту и расстройство стула.

Ранее в Китае умер врач, который первым сообщил о коронавирусе. 33-летний Ли Вэньлян заразился пневмонией нового типа, когда помогал больным.