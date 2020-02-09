Ученый назвал важнейший отличительный симптом коронавируса

«Одышка при именно коронавирусе приходится наиболее часто, — рассказал Чучалин, — Почему она возникает? Потому что при мутации он приобрёл свойства те, которые не характерны для коронавируса. Он стал поражать эпителиальные клетки самого-самого нижнего отдела дыхательных путей».
Кроме того, к симптомам нового коронавируса относят сухой кашель, лихорадку, насморк, мышечную и головная боль, бессонницу, тошноту, рвоту и расстройство стула.
Ранее в Китае умер врач, который первым сообщил о коронавирусе. 33-летний Ли Вэньлян заразился пневмонией нового типа, когда помогал больным.