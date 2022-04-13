13 апреля
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Здоровье

Ученый рассказал, когда картошка становится ядовитой

Доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев назвал радио Sputnik признак того, что картофель стал ядовитым.

Картофель, овощи, продукты, урожай.
Картофель, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Мальцев отметил, что картофель, собранный в конце августа, может храниться до апреля-мая, если держать его в темноте при температуре около 3−4 градусов.

«Если температура хранения прыгает от трех до восьми градусов, а не держится на стабильных трех-четырех, то многие сорта будут портиться уже в январе-феврале», — предупредил заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха.

Хранение картофеля на свету приводит к образованию в его клубнях опасного для здоровья вещества, подчеркнул эксперт.

«В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя», — отметил Мальцев.

Термическая обработка продукта не поможет, как и решение обрезать зеленые части клубня. Так что с зеленым картофелем лучше не рисковать.

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