Удалили злокачественное образование президенту США

Ему удалили злокачественное образование на коже.

Что произошло

В феврале Байдену провели биопсию. Она подтвердила у него наличие базально-клеточной карциномы, указывает bfm.ru.

После операции американский президент будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, добавил лечащий врач.

Ранее бывший врач Трампа заявил, что данные о здоровье Байдена скрывают. Лечащий врач Джо Байдена заявил, что президент здоров и энергичен и может без проблем исполнять свои обязанности.

Однако с опровержением выступил конгрессмен (республиканец от штата Техас) Ронни Джексон, который был личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа. Он заявил, что администрация намеренно скрывает информацию о психическом здоровье президента.