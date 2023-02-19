19 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Здоровье в упадке. Бывший врач Трампа заявил, что данные о здоровье Байдена скрывают

Конгрессмен и лечащий врач бывшего президента США Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что американская администрация намеренно скрывает данные о здоровье президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Джо Байден
Джо Байден
Кадр видео

Накануне лечащий врач Джо Байдена заявил, что президент здоров и энергичен и может без проблем исполнять свои обязанности.

Однако с опровержением выступил конгрессмен (республиканец от штата Техас) Ронни Джексон, который был личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа. Он заявил, что администрация намеренно скрывает информацию о психическом здоровье президента.

По его словам, американцы видят, что психическое здоровье Байдена «в упадке».

Джексон заявил, что направил в Белый дом три письма, в которых потребовал «проверить когнитивные способности президента». Однако всех их проигнорировали.

Ранее Джо Байден пошутил о своих частых оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость