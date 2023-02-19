Здоровье в упадке. Бывший врач Трампа заявил, что данные о здоровье Байдена скрывают

Конгрессмен и лечащий врач бывшего президента США Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что американская администрация намеренно скрывает данные о здоровье президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС .

Накануне лечащий врач Джо Байдена заявил, что президент здоров и энергичен и может без проблем исполнять свои обязанности.

Однако с опровержением выступил конгрессмен (республиканец от штата Техас) Ронни Джексон, который был личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа. Он заявил, что администрация намеренно скрывает информацию о психическом здоровье президента.

По его словам, американцы видят, что психическое здоровье Байдена «в упадке».

Джексон заявил, что направил в Белый дом три письма, в которых потребовал «проверить когнитивные способности президента». Однако всех их проигнорировали.

Ранее Джо Байден пошутил о своих частых оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.