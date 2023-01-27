Байден пошутил про свои оговорки и тут же оговорился

Президент США Джо Байден пошутил о своих частых оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии. Об этом сообщают РИА Новости.

Джо Байден выступал в Спрингфилде и вспомнил забавный случай: как попросил присутствующих присесть, хотя сидячих мест в зале не было.

После этого президент обратился к «конгрессмену Дагу», которого на самом деле зовут Дон Бейер. Трижды он неправильно обратился к конгрессмену.

Напоминаем, что в 2022 году Байдену исполнилось 80 лет, и он стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации: жмет руки невидимым собеседникам и совершает оговорки.

Так Джо Байден перепутал срок своего президентства и назвал конфликт на Украине войной в Ираке.

Оппоненты президента считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.