27 января
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Жизнь

Байден пошутил про свои оговорки и тут же оговорился

Президент США Джо Байден пошутил о своих частых оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии. Об этом сообщают РИА Новости.

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

Джо Байден выступал в Спрингфилде и вспомнил забавный случай: как попросил присутствующих присесть, хотя сидячих мест в зале не было.

После этого президент обратился к «конгрессмену Дагу», которого на самом деле зовут Дон Бейер. Трижды он неправильно обратился к конгрессмену.

Напоминаем, что в 2022 году Байдену исполнилось 80 лет, и он стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации: жмет руки невидимым собеседникам и совершает оговорки.

Так Джо Байден перепутал срок своего президентства и назвал конфликт на Украине войной в Ираке.

Оппоненты президента считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

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