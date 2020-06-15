Удар по группе риска: Минздрав предупредил о новых вспышках COVID-19

По словам специалиста, многие перестали носить маски и соблюдать дистанцию.
Молодежь собирается группами, а затем возвращается домой к своим бабушкам и дедушкам, которые остаются в группе риска.
Все это может привести «к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев.
Главный российский пульмонолог призвал россиян носить маски и соблюдать дистанцию, пишет bfm.ru.
«Нужно понимать, что установленные требования не теряют своей актуальности в период снятия ограничений», — подчеркнул Авдеев.
69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за сутки. Один человек скончался, сообщил 14 июня оперативный штаб региона.
В настоящее время врачи лечат 42 тяжелобольных пациента, 14 человек находятся на аппарате ИВЛ.
В Барнауле от коронавируса умер главврач Железнодорожной больницы Александр Зальцман