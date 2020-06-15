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16 июня
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Здоровье

Удар по группе риска: Минздрав предупредил о новых вспышках COVID-19

Многие россияне неверно понимают отмену самоизоляции, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, пишет РБК.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

По словам специалиста, многие перестали носить маски и соблюдать дистанцию.

Молодежь собирается группами, а затем возвращается домой к своим бабушкам и дедушкам, которые остаются в группе риска.

Все это может привести «к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев.

Главный российский пульмонолог призвал россиян носить маски и соблюдать дистанцию, пишет bfm.ru.

«Нужно понимать, что установленные требования не теряют своей актуальности в период снятия ограничений», — подчеркнул Авдеев.

69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за сутки. Один человек скончался, сообщил 14 июня оперативный штаб региона.

В настоящее время врачи лечат 42 тяжелобольных пациента, 14 человек находятся на аппарате ИВЛ.

В Барнауле от коронавируса умер главврач Железнодорожной больницы Александр Зальцман

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