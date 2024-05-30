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Здоровье

Ударное направление Солнце — Земля: два мощных взрыва на светиле несут разрушительную энергетику на россиян

На Солнце произошла очередная мощная вспышка наивысшего класса. Она началась 30 мая, пишет asn24.ru.

Места двух взрывов на Солнце направлены прямиком к Земле. И поэтому представляют угрозу. По «скользящей» удары не пройдут, а накроют всю планету.

По прогнозам, в зоне прямого воздействия на Землю область окажется уже 1 июня.

Эти процессы настолько мощные и объемные, что их последствия в биосфере проявляются со всей определенностью в любом месте земного шара. Магнитосфера, которая взаимодействует с солнечными потоками, настолько велика, что любые изменения в ее структуре сильно сказываются на жизнедеятельности людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно

  • не пить алкоголь,
  • чаще употреблять успокаивающий чай и больше воды.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Ночью у метеочувствительных людей возможны головные боли разной степени интенсивности. Специалисты рекомендуют не терпеть их и принять болеутоляющее средство. При небольших недомоганиях помогут расслабляющий массаж и теплые ванны.
  • Также нужно сократить количество тяжелой физической нагрузки и стресса, больше гулять на свежем воздухе и отдыхать.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись «нет сигнала». А экран «рябит» всеми цветами спектра.

Факт

Магнитная буря в начале мая стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в этом столетии.

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