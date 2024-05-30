Места двух взрывов на Солнце направлены прямиком к Земле. И поэтому представляют угрозу. По «скользящей» удары не пройдут, а накроют всю планету.

По прогнозам, в зоне прямого воздействия на Землю область окажется уже 1 июня.

Эти процессы настолько мощные и объемные, что их последствия в биосфере проявляются со всей определенностью в любом месте земного шара. Магнитосфера, которая взаимодействует с солнечными потоками, настолько велика, что любые изменения в ее структуре сильно сказываются на жизнедеятельности людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно

не пить алкоголь,

чаще употреблять успокаивающий чай и больше воды.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Ночью у метеочувствительных людей возможны головные боли разной степени интенсивности. Специалисты рекомендуют не терпеть их и принять болеутоляющее средство. При небольших недомоганиях помогут расслабляющий массаж и теплые ванны.

Также нужно сократить количество тяжелой физической нагрузки и стресса, больше гулять на свежем воздухе и отдыхать.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись «нет сигнала». А экран «рябит» всеми цветами спектра.

Факт

Магнитная буря в начале мая стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в этом столетии.

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