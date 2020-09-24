«Удивительное ощущение»: «Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов

Прием в центре «Территория здоровья» начинается с консультации врача. И это неудивительно: реабилитация все-таки на 90% кроется в медицинских процедурах и лишь на 10% - в спортивных.
Проблемы с позвоночником специалисты посоветовали начать решать на установке REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL. Это оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела.
Методику разработали норвежские врачи в начале XXI века, и по сей день в этой стране развитой медицины она активно используется. Мало того, практика ее применения перешла и в спорт. Биатлонисты и лыжники Норвегии, которые считаются одними из сильнейших в мире, от нее без ума.
«Вытягиваем руки перед собой и тянемся-тянемся. Шею стараемся не напрягать», — подсказывал опытный специалист «Территории здоровья». Каждое занятие здесь, к слову, проходит под контролем.
Другой кинезиотерапевтический тренировочный комплекс IMOOVE включает в себя подвижную платформу с эксцентрическим и элисферическим движениями, фиксированные и подвижные рукоятки-экспандеры.
Тренажер компьютеризированный, сам выполняя предварительную диагностику, составляет индивидуальную программу реабилитации. «Ощущение просто удивительное», — поделился Юрий Пургин.
Доктор «Территории здоровья» Анастасия Лушникова показала пневматренажеры, которых в Алтайском крае больше нигде нет.
Тренажеры HUR действительно уникальны, в них рабочую нагрузку оказывает не вес, а сжатый воздух. Занимающийся не поднимает тяжести, а преодолевает сопротивление. К тому же они интеллектуальные и автоматически фиксируют те упражнения, которые выполняет человек.
«Под каждого пациента тренажер подстраивается, — объяснила врач. — Когда человек приходит повторно и прикладывает чип, тренажер уже готов к работе».
«Непросто, но приятно. Хорошая нагрузка», — поделился впечатлениями наш испытуемый.
А дальше — реабилитационный бассейн. Он оснащен системой гидромассажа, подводными тренажерами и даже цветотерапией. «В воде крутим педали — идем на медали», — пошутил Юрий Пургин.
День в «Территории здоровья» завершается. После джакузи с гидромассажем каждый испытает ощущение легкости.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8−800−2−506−517 (звонок по России бесплатный).
Для жителей Алтайского края — 8 (3852) 506−517.
Сайт: www.mcr-alt.ru
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