«Удивительное ощущение»: «Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов

«Господа, у меня работают все мышцы, даже те, о которых я раньше не знал и не предполагал, что они существуют» — это слова восторга гендиректора ИД «Алтапресс» Юрия Пургина. Он решил на себе проверить, что такое восстановительная медицина, и отправился в центр « Территория здоровья ». О том, как поддержать свой организм и оправиться от травм, говорили на заседании закрытого «Мужского клуба» . Теперь мы готовы об этом рассказать всем.

Прием в центре «Территория здоровья» начинается с консультации врача. И это неудивительно: реабилитация все-таки на 90% кроется в медицинских процедурах и лишь на 10% - в спортивных.

Проблемы с позвоночником специалисты посоветовали начать решать на установке REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL. Это оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела.

«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». «Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». «Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Методику разработали норвежские врачи в начале XXI века, и по сей день в этой стране развитой медицины она активно используется. Мало того, практика ее применения перешла и в спорт. Биатлонисты и лыжники Норвегии, которые считаются одними из сильнейших в мире, от нее без ума.

«Вытягиваем руки перед собой и тянемся-тянемся. Шею стараемся не напрягать», — подсказывал опытный специалист «Территории здоровья». Каждое занятие здесь, к слову, проходит под контролем.

Другой кинезиотерапевтический тренировочный комплекс IMOOVE включает в себя подвижную платформу с эксцентрическим и элисферическим движениями, фиксированные и подвижные рукоятки-экспандеры.

«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». «Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». «Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Тренажер компьютеризированный, сам выполняя предварительную диагностику, составляет индивидуальную программу реабилитации. «Ощущение просто удивительное», — поделился Юрий Пургин.

Доктор «Территории здоровья» Анастасия Лушникова показала пневматренажеры, которых в Алтайском крае больше нигде нет.

Тренажеры HUR действительно уникальны, в них рабочую нагрузку оказывает не вес, а сжатый воздух. Занимающийся не поднимает тяжести, а преодолевает сопротивление. К тому же они интеллектуальные и автоматически фиксируют те упражнения, которые выполняет человек.

«Под каждого пациента тренажер подстраивается, — объяснила врач. — Когда человек приходит повторно и прикладывает чип, тренажер уже готов к работе».

«Непросто, но приятно. Хорошая нагрузка», — поделился впечатлениями наш испытуемый.

А дальше — реабилитационный бассейн. Он оснащен системой гидромассажа, подводными тренажерами и даже цветотерапией. «В воде крутим педали — идем на медали», — пошутил Юрий Пургин.

«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин. Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин.

День в «Территории здоровья» завершается. После джакузи с гидромассажем каждый испытает ощущение легкости.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8−800−2−506−517 (звонок по России бесплатный).

Для жителей Алтайского края — 8 (3852) 506−517.

Сайт: www.mcr-alt.ru

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