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«Удивительное ощущение»: «Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов

«Господа, у меня работают все мышцы, даже те, о которых я раньше не знал и не предполагал, что они существуют» — это слова восторга гендиректора ИД «Алтапресс» Юрия Пургина. Он решил на себе проверить, что такое восстановительная медицина, и отправился в центр «Территория здоровья». О том, как поддержать свой организм и оправиться от травм, говорили на заседании закрытого «Мужского клуба». Теперь мы готовы об этом рассказать всем.

«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Прием в центре «Территория здоровья» начинается с консультации врача. И это неудивительно: реабилитация все-таки на 90% кроется в медицинских процедурах и лишь на 10% - в спортивных.

Проблемы с позвоночником специалисты посоветовали начать решать на установке REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL. Это оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела.

«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Методику разработали норвежские врачи в начале XXI века, и по сей день в этой стране развитой медицины она активно используется. Мало того, практика ее применения перешла и в спорт. Биатлонисты и лыжники Норвегии, которые считаются одними из сильнейших в мире, от нее без ума.

«Вытягиваем руки перед собой и тянемся-тянемся. Шею стараемся не напрягать», — подсказывал опытный специалист «Территории здоровья». Каждое занятие здесь, к слову, проходит под контролем.

Другой кинезиотерапевтический тренировочный комплекс IMOOVE включает в себя подвижную платформу с эксцентрическим и элисферическим движениями, фиксированные и подвижные рукоятки-экспандеры.

«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Тренажер компьютеризированный, сам выполняя предварительную диагностику, составляет индивидуальную программу реабилитации. «Ощущение просто удивительное», — поделился Юрий Пургин.

Доктор «Территории здоровья» Анастасия Лушникова показала пневматренажеры, которых в Алтайском крае больше нигде нет.

Тренажеры HUR действительно уникальны, в них рабочую нагрузку оказывает не вес, а сжатый воздух. Занимающийся не поднимает тяжести, а преодолевает сопротивление. К тому же они интеллектуальные и автоматически фиксируют те упражнения, которые выполняет человек.

«Под каждого пациента тренажер подстраивается, — объяснила врач. — Когда человек приходит повторно и прикладывает чип, тренажер уже готов к работе».

«Непросто, но приятно. Хорошая нагрузка», — поделился впечатлениями наш испытуемый.

А дальше — реабилитационный бассейн. Он оснащен системой гидромассажа, подводными тренажерами и даже цветотерапией. «В воде крутим педали — идем на медали», — пошутил Юрий Пургин.

«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
«Алтапресс» проверил любимую методику восстановления норвежских биатлонистов.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
Клинический лечебно-реабилитационный центр &quot;Территория здоровья&quot;.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
Дмитрий Лямзин.
Клинический лечебно-реабилитационный центр &quot;Территория здоровья&quot;.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
Дмитрий Лямзин.
Клинический лечебно-реабилитационный центр &quot;Территория здоровья&quot;.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
Дмитрий Лямзин.
Клинический лечебно-реабилитационный центр &quot;Территория здоровья&quot;.
Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
Дмитрий Лямзин.

День в «Территории здоровья» завершается. После джакузи с гидромассажем каждый испытает ощущение легкости.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8−800−2−506−517 (звонок по России бесплатный).

Для жителей Алтайского края — 8 (3852) 506−517.

Сайт: www.mcr-alt.ru

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