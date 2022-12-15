Удивительное рядом: два любимых, но вредных молочных продукта назвал эксперт

Это излишне соленый продукт, употребление которого неблагоприятно отражается на состоянии сосудов.
По словам врача-диетолога, сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Для страдающих ожирением он тоже не полезен, потому что зачастую это слишком жирный продукт.
Не меньший вред наносит сливочное масло — оно особенно вредит здоровью при проблемах с лишним весом, указывает Газета.Ru. Слишком высокое содержание жиров способствует еще большему набору веса и влечет за собой развитие различных хронических заболеваний.
Ранее полезные продукты для нервной системы назвала диетолог. Своей полезностью отличаются цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог.
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