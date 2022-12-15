15 декабря
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Здоровье

Удивительное рядом: два любимых, но вредных молочных продукта назвал эксперт

Диетолог назвал два вредных молочных продукта. Твердые сыры могут спровоцировать приступы мигрени и вызвать проблемы с обменом веществ, рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, пишет «Москва 24».

Сыр.
Сыр.
СС0

Это излишне соленый продукт, употребление которого неблагоприятно отражается на состоянии сосудов.

По словам врача-диетолога, сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Для страдающих ожирением он тоже не полезен, потому что зачастую это слишком жирный продукт.

Не меньший вред наносит сливочное масло — оно особенно вредит здоровью при проблемах с лишним весом, указывает Газета.Ru. Слишком высокое содержание жиров способствует еще большему набору веса и влечет за собой развитие различных хронических заболеваний.

Ранее полезные продукты для нервной системы назвала диетолог. Своей полезностью отличаются цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог.

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