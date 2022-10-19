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Здоровье

Уголовное дело о подмене кислорода в ковидных госпиталях возбудили в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил дело о подмене кислорода в ковидных госпиталях Алтайского края, сообщает «Банкфакс».

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

Речь идет о поставках кислорода в ковидные госпитали на пике пандемии. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Ущерб мог составить 7,9 млн рублей. Однако детали предварительного следствия не раскрывают.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого — местного бизнесмена. Его якобы поместили под домашний арест.

Ранее СМИ писали о возможных поставках технического кислорода в госпитали. Медицинского ресурса не хватало.

Однако медики отмечали: главное — чтобы в кислороде не было вредных примесей.

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