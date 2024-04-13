Указаны участки тела, которые особенно «любят» клещи

После попадания на одежду или тело человека клещи стремятся сразу прикрепиться к участкам с тонкой и теплой кожей.

Это паховая и подмышечная области, а также волосистая часть головы.

Ранее сообщалось, как защититься от укусов клещей и опасных заболеваний весной. Эксперты прогнозируют большую активность клещей с апреля до середины июля.

Клещ опасен тем, что может переносить до трех болезней одновременно - боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф. Не каждое насекомое заражено инфекцией, но надеяться на «авось» после укуса не стоит. Ведь последствия могут быть тяжелыми.

Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Первый поражает центральную нервную систему и может привести к параличу и коматозному состоянию. Вторая инфекция также поражает нервную систему, а еще кожные покровы, сердце и скелет.

Самый надежный способ защиты от самой пугающей из инфекций - энцефалита — это прививка. Она убережет организм человека на 98%.

Иммуноглобулин применяют в основном после укуса клеща и в том случае, если насекомое оказалось инфицированным. В профилактических целях иммуноглобулин тоже ставят, но врачи крайне не рекомендуют.

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