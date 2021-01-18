Уколоть коронавирус: будете ли вы вакцинироваться от COVID-19. Опрос

В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В обществе отношение к прививке от COVID-19 — разное. Altapress.ru поинтересовался у своих экспертов, будут ли они вакцинироваться от ковида и попросил спикеров аргументировать свои ответы.

Единодушного мнения не оказалось и у участников нашего опроса. Что думают известные в Алтайском крае люди о вакцинации в нынешних реалиях — в материале altapress.ru.

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Людмила Суслова,

депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия»:

На данный момент я не планируют прививаться от коронавируса. Лично у меня есть две причины, из которых я исхожу. Во-первых, я недавно переболела и у меня сейчас имеется иммунитет к этому заболеванию. Во-вторых, у меня есть опасения относительно самой вакцины. Да, бытуют разные мнения — кто-то категорично выступает за вакцинацию, кто-то — против. Я пока что воздерживаюсь и поэтому не планируют ставить прививку.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Мария Прусакова. Анна Зайкова

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ , депутат АКЗС:

Я совсем не являюсь противницей прививок и убеждена, что вакцинация помогла побороть многие болезни. Но что касается вакцины против коронавируса, то по этому поводу я испытываю большой скепсис. На данный момент нет совершенно никакой убежденности в том, что вакцина защищает от инфекции, не ясен вопрос с побочными эффектами. Кроме того, сам процесс вакцинации напоминает некую гонку. Думаю, что в этом всем имеет место лоббирование интересов определенных фармацевтических компаний. Ну, и кроме того, я не вижу, чтобы эту вакцину массово ставили себе крупнейшие российские чиновники. Показательно, что пока не прошел вакцинацию и президент. Думаю, это говорит о многом.

Врач-генетик Александр Шипилов. Анна Зайкова.

Александр Шипилов,

врач-генетик:

Вакцинироваться от коронавируса однозначно надо, как и от любых других опасных заболеваний. Другой вопрос — какой вакциной. Я не полностью доверяю зарубежным разработкам. Потому что из-за сложной системы транспортировки компоненты препарата могут пострадать, и вакцина будет уже неэффективна. Выбирая из российских вакцин, я отдаю предпочтение той, что разработал Центр Гамалеи. Однако, непонятно, как она будет работать с новыми штаммами вируса. Например, британским. В любом случае, обоснованные выводы можно будет сделать после массовой вакцинации. Пока все варианты довольно «сырые». Лично я хочу дождаться вакцину из московского Центра им. Чумакова.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ирина Солнцева. Анна Зайкова

Ирина Солнцева,

депутат АКЗС:

Я вакцинироваться пока не собираюсь. Потому что два месяца назад перенесла коронавирус в тяжелой форме. Было большое поражение легких. Лежала в больнице, но, к счастью, довольно быстро выписалась. В течение полугода о вакцинации не может быть речи. Надо смотреть на антитела и тогда решать. Сейчас у меня есть антитела, позже буду еще проверяться. Если их не будет вообще, возможно, поставлю прививку. По первому образованию я педиатр и считаю, что вакцинация обязательно нужна. Но к новой вакцине я отношусь с осторожностью. Нужно посмотреть, какой она будет в действии. Будут ли какие-то последствия. И от самого заболевания в том числе. Прошло еще совсем мало времени.

Александр Смирнов. страница Александра Смирнова в Facebook

Александр Смирнов,

директор турфирмы «Плот»:

Вакцинироваться не собираюсь. Я не доверяю отечественной вакцине — на себя надеюсь. Точнее, на свой организм. И многое делал и делаю для здоровья. Не болел гриппом лет 15, да и редкие ОРЗ переношу легко — организм быстро справляется. С ковидом тоже справился, незаметно для меня. А что касается «ковидных паспортов» для туристов, которые сейчас активно обсуждает ВОЗ, — все очень неоднозначно. Рано их вводить — много вопросов и масса сложностей может возникнуть. Какой смысл в этом паспорте, если вакцинация может дать всего 3−6 месяцев защиты? А если у человека антитела, то зачем ему вакцина? Пока единственный вариант — продолжать сдавать ПЦР-тесты. Хоть и это не панацея.

Даниил Бессарабов. Анна Зайкова.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы:

В сложившейся ситуации прививка от коронавируса — большое благо, ведь решающая фаза борьбы с COVID-19 связана именно с массовой вакцинацией населения страны. Поэтому для себя я уже ответил на этот вопрос. Ритм моей работы предполагает постоянное общение с людьми, поэтому прививаться нужно, чтобы защитить себя и окружающих. Более того, в самое ближайшее время я планирую обратиться с депутатским запросом в министерство здравоохранения России, чтобы получить наиболее актуальную и полную информацию о том, когда и в какие сроки Алтайский край получит партии вакцины, объема которых хватит для полномасштабной вакцинации населения региона. На данный момент это ключевая задача.

Александра Томашевич из личного архива

Александра Томашевич,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Ставить вакцину я не собираюсь, потому что считаю, что последствия и побочные эффекты не изучены до конца. Говоря о «ковидных паспортах»: если это решение поможет открытию границ, то я к нему отношусь положительно. Но в любом случае у человека должен быть выбор — делать прививку и получать ковидный паспорт или делать тест перед каждой поездкой. Есть большой количество граждан, которым прививки противопоказаны по ряду объективных причин, для них должно быть другое решение (тот же тест перед поездкой, например). К тому же уже есть прецеденты, когда человек заболевал ковид при наличии прививки.

Сергей Беззубенко , руководитель «Сибирского центра медиации». Скриншот видео vesti22. tv

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»: