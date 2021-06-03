Универсальную вакцину от всех мутаций ковида испытывают в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что испытывают новую вакцину от коронавируса.

Препарат будет защищать от любых мутаций COVID-19, рассказала «Известиям» первый замруководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.

В июне завершат доклинические испытания новой вакцины. В июле начнутся клинические исследования.

Яковлева уточнила — препарат будет отличаться от уже применяемых в России «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака».

«SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — сказала она.

Предварительные данные об эффективности вакцины будут известны после клинических исследований, пишет polit.ru.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Название препарату пока не придумали.

Категории «против»

Ранее специалисты раскрыли список противопоказаний для вакцины от COVID-19. Перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться у врача.

В списке Роспотребнадзора шесть категорий россиян, кому запрещено вакцинироваться. Специалисты ведомства уточняют, что данные условия относятся лишь к наиболее распространенному в стране препарату — «Спутник V».

Прививку не стоит делать тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом. Вакцинироваться нельзя людям, страдающим тяжелыми аллергическими реакциями, а также тем, у кого наблюдается гиперчувствительность к компонентам препарата.

Прививку также нельзя ставить беременным и кормящим женщинам. Еще одной причиной отказаться от вакцинации служат заболевания крови и новообразования.

Серьезными противопоказанием до сих пор является возраст — прививающимся пациентам не должно быть меньше 18 лет.