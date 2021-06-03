Универсальную вакцину от всех мутаций ковида испытывают в России

Препарат будет защищать от любых мутаций COVID-19, рассказала «Известиям» первый замруководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.
В июне завершат доклинические испытания новой вакцины. В июле начнутся клинические исследования.
Яковлева уточнила — препарат будет отличаться от уже применяемых в России «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака».
«SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — сказала она.
Предварительные данные об эффективности вакцины будут известны после клинических исследований, пишет polit.ru.
Название препарату пока не придумали.
Категории «против»
Ранее специалисты раскрыли список противопоказаний для вакцины от COVID-19. Перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться у врача.
В списке Роспотребнадзора шесть категорий россиян, кому запрещено вакцинироваться. Специалисты ведомства уточняют, что данные условия относятся лишь к наиболее распространенному в стране препарату — «Спутник V».
Прививку не стоит делать тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом. Вакцинироваться нельзя людям, страдающим тяжелыми аллергическими реакциями, а также тем, у кого наблюдается гиперчувствительность к компонентам препарата.
Прививку также нельзя ставить беременным и кормящим женщинам. Еще одной причиной отказаться от вакцинации служат заболевания крови и новообразования.
Серьезными противопоказанием до сих пор является возраст — прививающимся пациентам не должно быть меньше 18 лет.