Упаковка в одни руки: в ряде стран Европы ограничили продажу аспирина и парацетамола

В связи с пандемией нового коронавируса COVID-2019 Швейцария как минимум на полгода ограничивает продажу ряда безрецептурных лекарств, в том числе аспирина и парацетамола, сообщает РИА Новости .

Ограничения вступают в силу с 14:00 (16:00 мск) 18 марта.

«Врачи, аптеки и другие учреждения, уполномоченные выдавать лекарственные средства, могут выдавать потребителям только одну упаковку за одну покупку», — говорится в решении правительства, подписанном президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Подобное решение приняла Франция, пишет bfm.ru.

«Чтобы гарантировать наличие препаратов на основе парацетамола, с 18 марта 2020 года аптеки могут без рецепта продавать по одной-единственной упаковке парацетамола (500 миллиграммов или 1 грамм) в руки покупателей без симптомов или по две упаковки при наличии симптомов», — говорится в коммюнике Национального агентства по безопасности лечебных препаратов и товаров медицинского назначения (ANSM).

Также медицинские власти Франции приостановили онлайн-продажу препаратов на базе парацетамола, ибупрофена и аспирина.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявлял — прием противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

В случае недомогания глава ведомства рекомендовал употреблять парацетамол.

«Запретные» лекарства

Под запрет, в частности, попали аспирин, парацетамол, ибупрофен, диклофенак, препараты с мефенаминовой кислотой, кодеин, алкалоидные опиаты, опиаты с отхаркивающими веществами.

Группа крови

Ранее китайские медики назвали группу крови, наиболее подверженную COVID-2019. Обладатели II группы крови наиболее уязвимы для коронавируса — к такому выводу на основании статистических данных пришли китайские исследователи.