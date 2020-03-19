Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта 0°C
Коронавирус

Упаковка в одни руки: в ряде стран Европы ограничили продажу аспирина и парацетамола

В связи с пандемией нового коронавируса COVID-2019 Швейцария как минимум на полгода ограничивает продажу ряда безрецептурных лекарств, в том числе аспирина и парацетамола, сообщает РИА Новости.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Ограничения вступают в силу с 14:00 (16:00 мск) 18 марта.

«Врачи, аптеки и другие учреждения, уполномоченные выдавать лекарственные средства, могут выдавать потребителям только одну упаковку за одну покупку», — говорится в решении правительства, подписанном президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Подобное решение приняла Франция, пишет bfm.ru.

«Чтобы гарантировать наличие препаратов на основе парацетамола, с 18 марта 2020 года аптеки могут без рецепта продавать по одной-единственной упаковке парацетамола (500 миллиграммов или 1 грамм) в руки покупателей без симптомов или по две упаковки при наличии симптомов», — говорится в коммюнике Национального агентства по безопасности лечебных препаратов и товаров медицинского назначения (ANSM).

Также медицинские власти Франции приостановили онлайн-продажу препаратов на базе парацетамола, ибупрофена и аспирина.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявлял — прием противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В случае недомогания глава ведомства рекомендовал употреблять парацетамол.

«Запретные» лекарства

Под запрет, в частности, попали аспирин, парацетамол, ибупрофен, диклофенак, препараты с мефенаминовой кислотой, кодеин, алкалоидные опиаты, опиаты с отхаркивающими веществами.

Группа крови

Ранее китайские медики назвали группу крови, наиболее подверженную COVID-2019. Обладатели II группы крови наиболее уязвимы для коронавируса — к такому выводу на основании статистических данных пришли китайские исследователи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость