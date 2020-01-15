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Здоровье

Уволен заведующий реанимацей, где кемеровчан просили купить лекарства для родных

Заведующего отделением реанимации кемеровской Областной клинической больницы скорой медпомощи уволили после жалобы родственника одного из пациентов, рассказавшего о просьбе медиков купить лекарства, сообщает ТАСС.

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

Напомним, в начале января житель Кемерово опубликовал в соцсети пост, в котором рассказал, что врачи выдали ему список из 14 лекарств и материалов, которые необходимо приобрести для лечения пожилого родственника инвалида.

По этому факту проведена ведомственная проверка, выявлен ряд нарушений. По итогам проверки больницей будут компенсированы родственнику средства, потраченные на приобретение лекарственных препаратов.

«Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 освобожден от занимаемой должности. К врачу и старшей медицинской сестре применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора», — рассказал представитель больницы.

Примечательно, что, как отметил автор поста в соцсети, в список входят самые простые и необходимые препараты и расходные материалы. В больнице не было пеленок, камфорного спирта, чтобы протирать пролежни, кровоостанавливающих препаратов и не только.

При этом по соседним аптекам бегали и родственники других пациентов, которым также вручили подобный список, утверждает кемеровчанин.

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