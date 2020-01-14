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Здоровье

Уволился омский травматолог, отказавшийся принимать пациентов из-за низкой зарплаты

В Омске врач-травматолог Евгений Батушенко, отказавшийся принимать пациентов из-за низкой зарплаты, написал заявление по собственному желанию, пишет «Сибирь.Реалии».

Врач-травматолог Евгений Батушенко. Омск.
Врач-травматолог Евгений Батушенко. Омск.
кадр из видео.

Напомним, Батушенко на смену 11 января пришел в состоянии небольшого алкогольного опьянения. Он согласился принимать только экстренных больных.

Также он записал видеообращение, в котором пожаловался на низкую зарплату в 30 тыс. рублей и постоянные приписки ради получения больницей денег от страховых компаний.

Вечером медик записал новое видеообращение и извинился. Стоит отметить, что местные жители встали на защиту врача.

«45 лет в медицине! Травматолог-хирург высшей категории! Операции на позвоночнике! 30 тыс. рублей! Зарплата продавца или контролера — людей без образования! Как так, Вероника Скворцова? Это так вы врачей оцениваете?» — возмущаются жители.

В региональном минздраве уточнили, что заявление от Батушенко сразу же рассмотрели и удовлетворили. Перед этим он также получил выговор.

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