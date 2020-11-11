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Здоровье

Уволился врач, сообщивший о гибели пациентов из-за нехватки кислорода в российской клинике

Работавший в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, который рассказал о пациентах с COVID-19, умерших из-за нехватки кислорода, уволился, сообщает «Медуза».

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
Pixabay.com

«Заявление написано по собственному желанию. Я думаю, что так или иначе, все всё понимают», — сказал Топоров «Интерфаксу».

Ранее сообщалось о гибели в Ростове-на-Дону 13 пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода. 12 октября в течение двух часов кислорода не было на двух этажах, медикам приходилось реанимировать пациентов.

Только в одной реанимации и только за тот час, пока отсутствовала кислородная поддержка, погибли пять пациентов в тяжелом состоянии, следует из доклада дежурной смены, пишет 161.ru.

Минздрав после ЧП с кислородом назначил проверку, пишет bfm.ru.

Позже глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кислород

В горбольнице запустят новую кислородную станцию. В учреждении уже открыли противошоковые палаты на 20 человек при двух реанимационных отделениях. Туда и будет поступать кислород от новой станции.

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