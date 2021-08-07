Уже более 23 тыс. барнаульцев переболели коронавирусом, но заражаются все больше и больше

В реанимациях находятся 778 пациентов, 237 человек на ИВЛ.
Всего в госпиталях почти 3 тыс. человек с коронавирусом и 464 с вирусной пневмонией.
Резервный фонд насчитывает 1263 свободных коечных места.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 64 025 человек. Выздоровели всего 49 767 пациентов, умерли 4120 человек.
В Барнауле за весь период пандемии заболели коронавирусом 23042 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 95,
- Бийск — 25,
- Рубцовск, — 22,
- Заринск — 10,
- Алейск — 7,
- Новоалтайск, Калманский, Курьинский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
- Камень-на-Оби, Алтайский, Косихинский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
- Алейский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
- Завьяловский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кытмановский, Родинский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Романовский, Солонешенский районы — по 2 заболевших,
- Зональный, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Советский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Целинный районы — по 1 заболевшему.
Ранее в России объявился «суперраспространитель» коронавируса. Вирусологи предупреждают, что таким может стать каждый.