Уже более 23 тыс. барнаульцев переболели коронавирусом, но заражаются все больше и больше

В Алтайском крае, по данным на 7 августа, зарегистрировали 280 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб. Выздоровели за последние сутки только 130 пациентов.

В реанимациях находятся 778 пациентов, 237 человек на ИВЛ.

Всего в госпиталях почти 3 тыс. человек с коронавирусом и 464 с вирусной пневмонией.

Резервный фонд насчитывает 1263 свободных коечных места.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 64 025 человек. Выздоровели всего 49 767 пациентов, умерли 4120 человек.

В Барнауле за весь период пандемии заболели коронавирусом 23042 человека.

Новые случаи

Барнаул — 95,

Бийск — 25,

Рубцовск, — 22,

Заринск — 10,

Алейск — 7,

Новоалтайск , Калманский , Курьинский , Локтевский , Первомайский , Шипуновский районы — по 6 заболевших,

Калманский Курьинский Локтевский Первомайский Шипуновский районы — по 6 заболевших, Камень-на-Оби , Алтайский , Косихинский , Тальменский , Тюменцевский районы — по 5 заболевших,

Алтайский Косихинский Тальменский Тюменцевский районы — по 5 заболевших, Алейский , Рубцовский , Топчихинский , Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,

Рубцовский Топчихинский Усть-Калманский районы — по 4 заболевших, Завьяловский , Мамонтовский , Новичихинский , Ребрихинский районы — по 3 заболевших,

Мамонтовский Новичихинский Ребрихинский районы — по 3 заболевших, Бийский , Заринский , Каменский , Краснощековский , Кытмановский , Родинский , Хабарский , Чарышский , Шелаболихинский , Романовский , Солонешенский районы — по 2 заболевших,

Заринский Каменский Краснощековский Кытмановский Родинский Хабарский Чарышский Шелаболихинский Романовский Солонешенский районы — по 2 заболевших, Зональный , Красногорский , Крутихинский , Кулундинский , Панкрушихинский , Советский , Солтонский , Суетский , Троицкий , Целинный районы — по 1 заболевшему.

Ранее в России объявился «суперраспространитель» коронавируса. Вирусологи предупреждают, что таким может стать каждый.