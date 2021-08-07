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Здоровье

Уже более 23 тыс. барнаульцев переболели коронавирусом, но заражаются все больше и больше

В Алтайском крае, по данным на 7 августа, зарегистрировали 280 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб. Выздоровели за последние сутки только 130 пациентов.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

В реанимациях находятся 778 пациентов, 237 человек на ИВЛ.

Всего в госпиталях почти 3 тыс. человек с коронавирусом и 464 с вирусной пневмонией.

Резервный фонд насчитывает 1263 свободных коечных места.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 64 025 человек. Выздоровели всего 49 767 пациентов, умерли 4120 человек.

В Барнауле за весь период пандемии заболели коронавирусом 23042 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 95,
  • Бийск — 25,
  • Рубцовск, — 22,
  • Заринск — 10,
  • Алейск — 7,
  • Новоалтайск, Калманский, Курьинский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Алтайский, Косихинский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
  • Алейский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
  • Завьяловский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кытмановский, Родинский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Романовский, Солонешенский районы — по 2 заболевших,
  • Зональный, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Советский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Целинный районы — по 1 заболевшему.

Ранее в России объявился «суперраспространитель» коронавируса. Вирусологи предупреждают, что таким может стать каждый.

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