В России объявился «суперраспространитель» коронавируса. Вирусологи предупреждают, что таким может стать каждый

Руководитель екатеринбургского филиала Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов рассказал о суперраспространителе коронавируса — россиянине, который заразил сразу 1,5 тыс. человек. Слова эксперта приводит ТАСС.

Александр Семенов рассказал, что в России был зафиксирован случай суперраспространения инфекции, когда один человек заразил сразу 1500 человек. Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране.

В среднем один пациент с неагрессивной формой коронавируса заражает от двух до трех человек, при «дельта"-штамме — от пяти до шести человек, но бывают и такие уникальные случаи, — пояснил вирусолог.

При этом Семенов добавил, что «суперраспространителем коронавируса» может стать каждый, кто будет игнорировать соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

«Особенно если человек себя не очень хорошо чувствует и посещает людные места: едет в переполненном вагоне метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться», — подчеркнул Семенов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал шесть регионов, которые вызывают у властей наибольшую тревогу по числу больных коронавирусом.