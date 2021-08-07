В России объявился «суперраспространитель» коронавируса. Вирусологи предупреждают, что таким может стать каждый

Александр Семенов рассказал, что в России был зафиксирован случай суперраспространения инфекции, когда один человек заразил сразу 1500 человек. Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране.
В среднем один пациент с неагрессивной формой коронавируса заражает от двух до трех человек, при «дельта"-штамме — от пяти до шести человек, но бывают и такие уникальные случаи, — пояснил вирусолог.
При этом Семенов добавил, что «суперраспространителем коронавируса» может стать каждый, кто будет игнорировать соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.
«Особенно если человек себя не очень хорошо чувствует и посещает людные места: едет в переполненном вагоне метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться», — подчеркнул Семенов.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал шесть регионов, которые вызывают у властей наибольшую тревогу по числу больных коронавирусом.