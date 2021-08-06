Глава Минздрава РФ назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу

Это республики Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, и также Самара и Красноярский край, перечислил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.
В эти регионы направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.
В целом же ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов по стране замедлился — в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, добавил глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце списка регионов Сибири по вакцинации.