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Глава Минздрава РФ назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал шесть регионов, которые вызывают у властей наибольшую тревогу по числу больных коронавирусом.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

Это республики Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, и также Самара и Красноярский край, перечислил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

В эти регионы направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.

В целом же ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов по стране замедлился — в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, добавил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце списка регионов Сибири по вакцинации.

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