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Алтайский край оказался в конце списка регионов Сибири по вакцинации

Алтайский край занял пятое место среди регионов Сибири по числу вакцинированных от COVID-19 и девятое — по процентному соотношению. Рейтинги составил «Континент Сибирь».

Мобильный пункт вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации.
instagram.com/minzdravalt

Авторы использовали данные о жителях, прошедших полный курс вакцинации, то есть обе прививки.

  1. Кемеровская область — 525 034 человека,
  2. Новосибирская область — 502 942 человека,
  3. Красноярский край — 466 088 человек,
  4. Иркутская область — 401 981 человек,
  5. Алтайский край — 380 491 человек (по актуальным данным на 5 августа, 395 159 человек, — прим. altapress.ru).
  6. Омская область — 339 918 человек,
  7. Томская область — 189 973 человека.
  8. Хакасия — 101 830 человек,
  9. Тыва — 68 385 человек,
  10. Республика Алтай — 42 158 человек.

По проценту привитого населения Алтайский край находится на девятой позиции (16,5%).

Лидером также остается Кузбасс (19,9%), второе место у Хакасии (19,1%), третье — Республика Алтай (18%).

На последнем месте Красноярский край — от коронавируса в регионе привились 16,3% жителей.

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