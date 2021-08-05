Алтайский край оказался в конце списка регионов Сибири по вакцинации

Авторы использовали данные о жителях, прошедших полный курс вакцинации, то есть обе прививки.
- Кемеровская область — 525 034 человека,
- Новосибирская область — 502 942 человека,
- Красноярский край — 466 088 человек,
- Иркутская область — 401 981 человек,
- Алтайский край — 380 491 человек (по актуальным данным на 5 августа, 395 159 человек, — прим. altapress.ru).
- Омская область — 339 918 человек,
- Томская область — 189 973 человека.
- Хакасия — 101 830 человек,
- Тыва — 68 385 человек,
- Республика Алтай — 42 158 человек.
По проценту привитого населения Алтайский край находится на девятой позиции (16,5%).
Лидером также остается Кузбасс (19,9%), второе место у Хакасии (19,1%), третье — Республика Алтай (18%).
На последнем месте Красноярский край — от коронавируса в регионе привились 16,3% жителей.