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Здоровье

Уже 10 дней подряд икает президент Бразилии

Состояние главы Бразилии Жаира Болсонару всерьез обеспокоило врачей. Госпитализированному политику могут провести срочную операцию.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

Болсонару признался, что его после установки двух зубных имплантов мучает непроходящая икота. Президент постоянно икает уже 10 дней.

Главу государства транспортируют в Сан-Паулу, где подвергнут дополнительным обследованиям. Предварительным диагнозом называется непроходимость кишечника, пишет «Росбалт».

Между тем американские врачи изобрели простое устройство, которое помогает предотвратить икоту. Испытания показали, что оно останавливает приступы икоты в 92% случаев.

Авторы говорят, что результаты применимы ко всем демографическим характеристикам пациентов, любой частоте и продолжительности икоты.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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