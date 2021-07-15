Уже 10 дней подряд икает президент Бразилии

Болсонару признался, что его после установки двух зубных имплантов мучает непроходящая икота. Президент постоянно икает уже 10 дней.

Главу государства транспортируют в Сан-Паулу, где подвергнут дополнительным обследованиям. Предварительным диагнозом называется непроходимость кишечника, пишет «Росбалт».

Между тем американские врачи изобрели простое устройство, которое помогает предотвратить икоту. Испытания показали, что оно останавливает приступы икоты в 92% случаев.

Авторы говорят, что результаты применимы ко всем демографическим характеристикам пациентов, любой частоте и продолжительности икоты.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.