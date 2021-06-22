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Здоровье

Остановить икоту. Изобретен гаджет для лечения недуга

Американские врачи изобрели простое устройство, которое помогает предотвратить икоту. Испытания показали, что оно останавливает приступы икоты в 92% случаев.

Врачи. Медицина. Здоровье.
Врачи. Медицина. Здоровье.
СС0

Пластиковое устройство HiccAway стоимостью 14 долларов представляет собой жесткую L-образную соломинку с мундштуком на одном конце и регулируемой крышкой с клапаном давления в виде маленькой дырочки, на другом.

Икающий человек должен поместить устройство в стакан с водой и сделать через него глоток.

Идея разработчиков состоит в том, что усиленное всасывание, необходимое для питья воды через устройство, требует, чтобы диафрагмальный нерв запускал сокращение диафрагмы, в то время как последующее глотание включает, среди прочего, активацию блуждающего нерва. Поскольку эти два нерва в первую очередь связаны с икотой, исследователи говорят, что их занятость не даст им вызвать это нежелательное явление, пишет polit.ru.

Авторы говорят, что результаты применимы ко всем демографическим характеристикам пациентов, любой частоте и продолжительности икоты.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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