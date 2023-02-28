В Алтайском кардиодиспансере обновили операционную за 7 миллионов рублей

В Алтайском краевом кардиологическом диспансере завершили капитальный ремонт рентгеноперационной для выполнения высокотехнологичных операций по имплантации электрокардиостимуляторов. На ее преображение было выделено более 7 млн. рублей.

За счет этих средств усилили приточно-вытяжную вентиляцию, выполнили отделку помещения согласно современным СанПиНам.

По словам главврача кардиологического диспансера Андрея Косоухова, операционная предназначена для гибридных вмешательств — имплантация стимуляторов, операции с контролем рентгена, большие операции по замене клапанов сердца или аортокоронарное шунтирование.

Суть гибридных вмешательств в том, что часть работы выполняется без разрезания грудной клетки при помощи специальной оптики, которая вводится между ребрами. Дальние сосуды также стентируют при помощи рентгена. Раньше таких пациентов приходилось отправлять в федеральные центры — Новосибирск, Кемерово, Томск. Или оперировать в несколько этапов.

Такие — «гибридные» — пациенты встречаются нередко. «Когда нужно поставить клапан, а у пациента повреждены сосуды и есть проблемы с пульсом, — рассказывает главврач. — При этом надо еще и кардиостимулятор поставить».

Кардиодиспансер. Минздрав АК.

Ежегодно в медорганизации выполняют около 800 имплантаций кардиостимуляторов. «Это на 200 больше, чем в соседней Кемеровской области, — говорит Андрей Косоухов. — Потому что мы успеваем выявить и вовремя оказать экстренную помощь при проблемах с сердцем. Такие пациенты не умирают. У нас есть пациент, которому мы уже семь кардиостимуляторов поменяли. Прежние модели были рассчитаны на два-три года. Новые отечественные — до шести лет, импортные повышенной емкости — до 13−14 лет».

По словам врача, операции в кардиоцентре чаще делают на рабочем сердце. Это сокращает время, а пациент быстрее восстанавливается. Такого рода операции большим потоком делают только в нескольких клиниках — в Астрахани, Архангельске и Барнауле.

В новой операционной десятки электророзеток для аппаратуры, специальное антистатический линолеум и серьезное заземление, чтобы ничто не могло создавать помехи для работы приборов.