В Алтайском крае четыре человека заболели клещевым энцефалитом

В Алтайском крае с конца марта от укусов клещей пострадали больше 5 тысяч человек. Четыре человека заболели клещевым энцефалитом, среди них — двое детей, сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным ведомства, у всех заболевших не было прививки от клещевого энцефалита. Они не обращались в поликлиники или больницы для решения вопроса о введении иммуноглобулина.

Что делать , если укусил клещ

При присасывании клеща необходимо обратиться за помощью в травмпункты. В Барнауле:

ул. Георгиева 13 , детская поликлиника № 9 , круглосуточно , тел. 72−08−15;

детская поликлиника № 9 круглосуточно тел. 72−08−15; ул. Георгиева 51 , городская поликлиника № 9 , круглосуточно , тел. 47−77−26.

В районах края нужно обращаться в поликлиники по месту жительства и ФАПы. Врач принимает решение о введении иммуноглобулина. Его могут и не вводить, если есть данные о законченном курсе прививок.

Застрахованные граждане обслуживаются через страховые компании, если страховки нет, получить иммуноглобулин можно за свой счет в поликлинике по месту жительства.

Следует знать, что иммуноглобулин можно вводить только в первые 72 часа после присасывания клеща, позже лекарство будет неэффективно.

Клещ. СС0

Где и как проверить клеща

Лабораторное исследование клеща на зараженность проводят в вирусологической лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае на ул. М. Горького, 28 (телефон 50−40−34).

Режим работы: понедельник-четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42.

Поместите клеща в емкость, закрытую плотной тканью, можно положить в банку травинку с каплей воды: его важно доставить в Центр живым. Исследование проводится в течение 1 дня.

Если нет возможности доставки клеща на исследование, его необходимо сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.