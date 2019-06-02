В Алтайском крае четыре человека заболели клещевым энцефалитом

По данным ведомства, у всех заболевших не было прививки от клещевого энцефалита. Они не обращались в поликлиники или больницы для решения вопроса о введении иммуноглобулина.
Что делать, если укусил клещ
При присасывании клеща необходимо обратиться за помощью в травмпункты. В Барнауле:
- ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, круглосуточно, тел. 72−08−15;
- ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, круглосуточно, тел. 47−77−26.
В районах края нужно обращаться в поликлиники по месту жительства и ФАПы. Врач принимает решение о введении иммуноглобулина. Его могут и не вводить, если есть данные о законченном курсе прививок.
Застрахованные граждане обслуживаются через страховые компании, если страховки нет, получить иммуноглобулин можно за свой счет в поликлинике по месту жительства.
Следует знать, что иммуноглобулин можно вводить только в первые 72 часа после присасывания клеща, позже лекарство будет неэффективно.
Где и как проверить клеща
Лабораторное исследование клеща на зараженность проводят в вирусологической лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае на ул. М. Горького, 28 (телефон 50−40−34).
Режим работы: понедельник-четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42.
Поместите клеща в емкость, закрытую плотной тканью, можно положить в банку травинку с каплей воды: его важно доставить в Центр живым. Исследование проводится в течение 1 дня.
Если нет возможности доставки клеща на исследование, его необходимо сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.