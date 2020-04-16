В Алтайском крае Covid-19 заразились 13 медиков. В регион стянуты военные

«К сожалению, люди, которые приходят на прием в медучреждения, попадают в зону повышенного риска. Из 48 заразившихся в крае мы имеем случаи в четырех медицинских организациях», — сообщил глава региона.
Так, в горбольнице № 5, где развернут госпиталь для больных COVID-19, зафиксировали пять случаев заражения среди сотрудников, в горбольнице № 4 — три случая, в частной клинике «Здоровье» — четыре, а также один случай в родильном отделении горбольницы № 11.
На борьбу с коронавирусом нового типа направили военных. Специалисты взвода специальной обработки роты радиационной, химической и биологической защиты приступили к дезинфекции остановок в Алейске, сообщил региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом нового типа.
Войсковая часть взяла на себя санобработку домов, находящихся на территории военного городка. Остальные подъезды многоквартирных домов дезинфицируются силами управляющих компаний.
Данные по Covid-19
На 16 апреля общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек.
Из них 34 — жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске.
Выписались из клиник три человека.