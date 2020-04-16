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16 апреля
Коронавирус

В Алтайском крае Covid-19 заразились 13 медиков. В регион стянуты военные

В Алтайском крае закрыты частные клиники и стоматологические кабинеты, чтобы минимизировать наплыв пациентов и риск распространения инфекции. Однако медперсоналу некоторых больниц Барнаула избежать заражения все же не удалось, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции 16 апреля.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil

«К сожалению, люди, которые приходят на прием в медучреждения, попадают в зону повышенного риска. Из 48 заразившихся в крае мы имеем случаи в четырех медицинских организациях», — сообщил глава региона.

Так, в горбольнице № 5, где развернут госпиталь для больных COVID-19, зафиксировали пять случаев заражения среди сотрудников, в горбольнице № 4 — три случая, в частной клинике «Здоровье» — четыре, а также один случай в родильном отделении горбольницы № 11.

На борьбу с коронавирусом нового типа направили военных. Специалисты взвода специальной обработки роты радиационной, химической и биологической защиты приступили к дезинфекции остановок в Алейске, сообщил региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом нового типа.

Войсковая часть взяла на себя санобработку домов, находящихся на территории военного городка. Остальные подъезды многоквартирных домов дезинфицируются силами управляющих компаний.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil

Данные по Covid-19

На 16 апреля общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек.

Из них 34 — жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске.

Выписались из клиник три человека.

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