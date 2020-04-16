В четырех алтайских больницах зарегистрировали случаи заболевания коронавирусом

Открытия частных медицинских центров в Алтайском крае пока не представляется возможным. Власти стараются максимально снизить риски инфицирования коронавирусом, тем более, что в медорганизациях уже произошло несколько таких случаев. Об этом на пресс-конференции 16 апреля рассказал губернатор края Виктор Томенко.

По его словам, в четырех медицинских организациях зарегистрированы случаи заболевания Covid-19.

Так, в главном инфекционном госпитале на базе горбольницы № 5 вирус подхватили пять медиков, в горобльнице № 4 — три таких случая, в частной клинике «Здоровье» — четыре случая, а также вирус фиксировали у роженицы в родильном отделении горбольницы № 11.

«Всякий приходящий туда на прием попадает в зону риска», — подчеркивает глава региона. Поэтому ограничены плановые приемы и работа, к примеру, стоматологических клиник.

Томенко отметил, что пока власти действуют «в режиме серьезной неопределенности», но рассчитывают, что в течение 2−3 недель ситуация начнет затухать. Если же нет, то в регионе придется ужесточать меры.

«Как только ситуация даст возможность ослабить вожжи, это тут же будет сделано», — подчеркнул Виктор Томенко.