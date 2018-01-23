В Алтайском крае из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады

Пока в регионе уровень заболеваемости не превысил эпидемический порог. Однако медики предупреждают, что количество обращений с симптомами ОРВИ и гриппа скоро увеличится. В крае уже закрыли школу и детский сад, сообщают "Наши новости".
Сейчас в крае зарегистрировали 15 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В основном, это пациенты младше 14 лет. Случаев заболевания гриппом пока нет.
На карантин из-за болезней детей закрыли Славгородскую школу и детский сад в Троицком районе. Также не работают несколько групп в четырех садиках Бийска, Горняка, Рубцовска и Егорьевского района.
Медики сообщают, что январь — традиционный сезон подъема респираторных заболеваний. Приостановить процесс распространения инфекции могут сильные морозы, однако это временное явление. Как только потеплеет, число больных ОРВИ и гриппом вырастет.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.