Здоровье

В Алтайском крае из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады

Вчера, 15:14.
Здоровье

Пока в регионе уровень заболеваемости не превысил эпидемический порог. Однако медики предупреждают, что количество обращений с симптомами ОРВИ и гриппа скоро увеличится. В крае уже закрыли школу и детский сад, сообщают "Наши новости".

Борьба с ОРВИ в школах.
Борьба с ОРВИ в школах. Фото : Михаил Хаустов.

Сейчас в крае зарегистрировали 15 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В основном, это пациенты младше 14 лет. Случаев заболевания гриппом пока нет.

На карантин из-за болезней детей закрыли Славгородскую школу и детский сад в Троицком районе. Также не работают несколько групп в четырех садиках Бийска, Горняка, Рубцовска и Егорьевского района.

Медики сообщают, что январь — традиционный сезон подъема респираторных заболеваний. Приостановить процесс распространения инфекции могут сильные морозы, однако это временное явление. Как только потеплеет, число больных ОРВИ и гриппом вырастет.

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