В Алтайском крае из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады

Сейчас в крае зарегистрировали 15 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В основном, это пациенты младше 14 лет. Случаев заболевания гриппом пока нет.

На карантин из-за болезней детей закрыли Славгородскую школу и детский сад в Троицком районе. Также не работают несколько групп в четырех садиках Бийска, Горняка, Рубцовска и Егорьевского района.

Медики сообщают, что январь — традиционный сезон подъема респираторных заболеваний. Приостановить процесс распространения инфекции могут сильные морозы, однако это временное явление. Как только потеплеет, число больных ОРВИ и гриппом вырастет.