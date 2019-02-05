Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В Алтайском крае на карантин закрыли несколько десятков школ и детсадов

В Алтайском крае из-за превышения эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыли 35 школ, 68 детских садов и еще 224 класса в 64 школах и 308 групп в 160 детсадах, пишет региональный Минобр.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Для своевременного выявления заболевших ОРВИ проводят утренний осмотр школьников, усилены санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. В школах и детсадах используют бактерицидные лампы, проветривают кабинеты и классы, соблюдают температурный режим, проводят влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Кроме того, проводят ежедневный мониторинг посещаемости образовательных организаций, в том числе количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Так, при одновременном отсутствии в одном классе, группе или образовательной организации в целом более 20% детей, учебный процесс приостанавливается сроком не менее чем на 7 календарных дней. При этом запрещается объединять группы и классы и переводить детей внутри коллектива, — отмечают в Минобре.

Напомним, 28 января в Алтайском крае ввели карантин из-за гриппа и ОРВИ

При первых признаках заболевания жителям Алтайского рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочее место или организованный детский коллектив.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость