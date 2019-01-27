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В Алтайском крае введут карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Алтайском крае с понедельника, 28 января, вводят ограничительные мероприятия для предупреждения массового распространения заболеваемости ОРВИ и гриппа. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по краю Ирина Пащенко, пишет сайт регионального Роспотребнадзора.

ОРВИ.
ОРВИ.
Олег Богданов

По данным ведомства, в Алтайском крае за период с 21 по 25 января продолжается рост заболеваемости ОРВИ, еженедельный темп прироста составляет 26−28%.

С 28 января ограничительные мероприятия вводят в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта Алтайского края.

Что предусматривает введение ограничительных мероприятий:

1. Для медицинских организаций: обслуживание температурящих больных на дому; отдельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа; прекращение допуска посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении; проведение лабораторной диагностики больных с тяжелой клиникой ОРВИ и гриппа и т.д.

2. Для образовательных организаций: ежедневный мониторинг посещаемости; своевременное выявление и изоляция детей и персонала, заболевших ОРВИ и гриппом; ограничение проведения массовых спортивных и культурных мероприятий в детских организованных коллективах и т.д.

При одновременном отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, учебный процесс необходимо приостановить на срок не менее 7 календарных дней, — отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

3. Для организаций и предприятий сферы обслуживания: соблюдение масочного, дезинфекционного режимов и микроклимата в помещениях.

Швеи предприятия &quot;Алтаймедтехника&quot; шьют &quot;экономичные&quot; маски от гриппа.
Швеи предприятия «Алтаймедтехника» шьют «экономичные» маски от гриппа.
Олег Богданов

При первых признаках заболевания жителям Алтайского рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочее место или организованный детский коллектив.

Ранее altapress.ru писал, что по данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, из-за того что не все привиты против гриппа, в регионе отмечается активная циркуляция свиного и гонконгского гриппов. При этом встречаются случаи выявления вирусов негриппозной этиологии (метапневмовирусы).

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