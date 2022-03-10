В Алтайском крае от коронавируса ежедневно умирают больше 20 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 250 738 человек, в том числе 37 624 ребенка. Выздоровели 227 316 человек, умерли 9 682 человек.
По состоянию на 10 марта в ковидгоспиталях находятся 2215 человек с коронавирусной инфекцией и 183 пациента с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 462, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 173.
69 человек — бессимптомные вирусоносители. 152 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.
Новые случаи
Барнаул — 315, г. Алейск — 10, Алейский район — 7, Алтайский район — 3, Баевский район — 8, г. Белокуриха — 10, г. Бийск — 33, Бийский район — 5, Благовещенский район — 10, Бурлинский район — 3, Быстроистокский район — 3, Волчихинский район — 11, Егорьевский район — 16, Ельцовский — 6, Завьяловский район — 15, Залесовский район — 16, г. Заринск — 23, Заринский район — 11, ЗАТО Сибирский -2, Змеиногорский район — 14, Зональный район — 11, Калманский район — 13, г. Камень-на-Оби — 20, Каменский район — 6, Ключевской район — 9, Косихинский район — 8, Красногорский район — 14, Краснощековский район — 13, Крутихинский район — 12, Кулундинский район — 17, Курьинский район — 8, Кытмановский район — 5, Локтевский район — 17, Мамонтовский район — 16, Михайловский район — 14, Немецкий национальный район — 5, Новичихинский район — 7, г. Новоалтайск — 18, Павловский район — 19, Панкрушихинский район — 5, Первомайский район — 18, Петропавловский район — 15, Поспелихинский район -4, Ребрихинский район — 17, Родинский район — 12, Романовский район — 18, г. Рубцовск — 31, Рубцовский район — 15, г. Славгород — 22, Смоленский район — 18, Советский район — 15, Солонешенский район — 1, Суетский район — 7, Табунский район — 14, Тальменский район — 11, Тогульский район — 17, Топчихинский район — 17, Третьяковский район — 18, Троицкий район — 14, Тюменцевский район — 6, Усть-Калмаеский -5, Усть — Калманский район — 5, Хабарский район — 3, Целинный район — 10, Чарышский район — 6, Шелаболихинский район — 6, Шипуновский район — 6