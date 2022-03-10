В Алтайском крае от коронавируса ежедневно умирают больше 20 человек

В Алтайском крае, по данным на 10 марта, зарегистрировали 1089 новых случаев заболевания коронавирусом и 27 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 250 738 человек, в том числе 37 624 ребенка. Выздоровели 227 316 человек, умерли 9 682 человек.

По состоянию на 10 марта в ковидгоспиталях находятся 2215 человек с коронавирусной инфекцией и 183 пациента с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 462, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 173.

69 человек — бессимптомные вирусоносители. 152 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи