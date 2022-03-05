Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 244 302 человек, в том числе 36 212 ребенка. Выздоровели 216 617 человек, умерли 9 547 человек.
По состоянию на 5 марта в ковидгоспиталях находятся 2391 человек с коронавирусной инфекцией и 209 пациентов с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 521, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 175.
63 человека — бессимптомные вирусоносители. 144 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.
Новые случаи
Барнаул — 535, Алейск — 34, Алейский район — 17, Алтайский район — 8, Баевский район — 7, Белокуриха — 20, г. Бийск — 37, Бийский район — 26, Благовещенский район — 12, Бурлинский район — 6, Быстроистокский район — 1, Волчихинский район — 7, Егорьевский район — 12, Ельцовский район — 5, Завьяловский район — 14, Залесовский район — 17, Заринск — 43, Заринский район — 22, ЗАТО Сибирский — 3, Змеиногорский район — 8, Зональный район — 14, Калманский район — 11, Камень-на-Оби — 26, Каменский район — 4, Ключевской район — 8, Косихинский район — 9, Красногорский район — 16, Краснощековский район — 11, Крутихинский район — 14, Кулундинский район — 7, Курьинский район — 13, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 9, Мамонтовский район — 11, Михайловский район — 20, Немецкий национальный район — 19, Новичихинский район — 6, Новоалтайск — 36, Павловский район — 10, Панкрушихинский район — 22, Первомайский район — 17, Петропавловский район — 19, Поспелихинский район — 16, Ребрихинский район — 14, Родинский район — 3, Романовский район — 17, Рубцовск — 44, Рубцовский район — 9, Славгород — 30, Смоленский район — 29, Советский район — 12, Солонешенский район — 13, Солтонский район — 9, Табунский район — 2, Тальменский район — 25, Тогульский район — 4, Топчихинский район — 23, Третьяковский район — 10, Троицкий район — 22, Тюменцевский район — 7, Угловский район — 21, Усть — Калманский район — 10, Усть-Пристанский район — 7, Хабарский район — 11, Целинный район — 10, Чарышский район — 2, Шелаболихинский район — 7, Шипуновский район — 36.