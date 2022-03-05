В Алтайском крае, по данным на 5 марта, зарегистрировали 1530 новых случаев заболевания коронавирусом и 32 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 244 302 человек, в том числе 36 212 ребенка. Выздоровели 216 617 человек, умерли 9 547 человек.

По состоянию на 5 марта в ковидгоспиталях находятся 2391 человек с коронавирусной инфекцией и 209 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 521, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 175.

63 человека — бессимптомные вирусоносители. 144 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи