В Алтайском крае продолжает снижаться суточное количество заболевших коронавирусом

В Алтайском крае, по данным на 3 марта, зарегистрировали 1860 новых случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 241 090 человек, в том числе 35 462 ребенка. Выздоровели 211 646 человек, умерли 9 488 человек.

По состоянию на 3 марта в ковидгоспиталях находятся 2475 человек с коронавирусной инфекцией и 212 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 508, из них подключено к аппаратам ИВЛ -183.

111 человек — бессимптомные вирусоносители. 134 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи