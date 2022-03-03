В Алтайском крае продолжает снижаться суточное количество заболевших коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 241 090 человек, в том числе 35 462 ребенка. Выздоровели 211 646 человек, умерли 9 488 человек.
По состоянию на 3 марта в ковидгоспиталях находятся 2475 человек с коронавирусной инфекцией и 212 пациентов с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 508, из них подключено к аппаратам ИВЛ -183.
111 человек — бессимптомные вирусоносители. 134 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.
Новые случаи
Барнаул — 644, Алейск — 35, Алейский район — 17, Алтайский район — 35, Баевский район — 19, Белокуриха — 1, Бийск — 69, Бийский район — 24, Благовещенский район — 26, Быстроистокский район — 3, Волчихинский район — 19, Егорьевский район — 9, Ельцовский район — 2, Завьяловский район — 34, Залесовский район — 7, Заринск — 22, Заринский район — 5, ЗАТО Сибирский — 10, Змеиногорский район — 33, Зональный район — 12, Калманский район — 29, Камень-на-Оби — 47, Косихинский район — 10, Красногорский район — 44, Краснощековский район -14, Крутихинский район — 26, Кулундинский район — 47, Курьинский район — 2, Кытмановский район — 2, Локтевский район — 2, Мамонтовский район — 8, Михайловский район — 22, Немецкий национальный район — 7, Новоалтайск — 38, Павловский район — 42, Панкрушихинский район — 3, Первомайский район — 44, Петропавловский район — 9, Поспелихинский район — 6, Ребрихинский район — 7, Родинский район — 7, Романовский район — 5, Рубцовск — 36, Рубцовский район — 8, г. Славгород — 58, Смоленский район — 24, Советский район — 20, Солонешенский район — 22, Солтонский район — 9, Суетский район — 6, Табунский район — 1, Тальменский район — 41, Тогульский район — 5, Топчихинский район — 30, Троицкий район — 30, Тюменцевский район — 21, Угловский район — 15, Усть — Калманский район — 2, Усть-Пристанский район — 1, Хабарский район — 2, Целинный район — 6, Чарышский район — 1, Шелаболихинский район — 14, Шипуновский район — 35, Яровое — 26.