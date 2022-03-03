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Здоровье

ВОЗ решила отложить инспекцию на производстве вакцины «Спутник V»

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили отложить инспекцию на производстве вакцины «Спутник V» в России, пишет Lenta.ru.

Вакцина "Спутник V".
Вакцина "Спутник V".
CC BY 4.0, mos.ru

Причиной стала отмена всех авиарейсов между Европой и Россией.

Визит инспекторов был запланирован на март 2022 года.

Представитель ВОЗ отметил — процесс признания вакцин одинаков для всех препаратов, а сроки зависят от множества факторов. Производители «Спутника V» информацию о приостановки инспекции пока не комментировали.

Власти стран ЕС объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов после начала 24 февраля спецоперации России на Украине.

Ранее сообщалось, что российские заводы могут производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

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