ВОЗ решила отложить инспекцию на производстве вакцины «Спутник V»

Причиной стала отмена всех авиарейсов между Европой и Россией.
Визит инспекторов был запланирован на март 2022 года.
Представитель ВОЗ отметил — процесс признания вакцин одинаков для всех препаратов, а сроки зависят от множества факторов. Производители «Спутника V» информацию о приостановки инспекции пока не комментировали.
Власти стран ЕС объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов после начала 24 февраля спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что российские заводы могут производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса.