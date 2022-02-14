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Жизнь

В алтайском онкоцентре открыли кабинет для вакцинации от COVID-19

В Алтайском краевом онкодиспансере открылся прививочный кабинет для вакцинации и ревакцинации от COVID-19, сообщили в региональном минздраве.

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com

Поставить прививку от коронавирусной инфекции там сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. Доступны вакцины «Спутник V» и «КовиВак».

Перед вакцинацией терапевт проведет осмотр.

Прививочный кабинет работает в лечебно-диагностическом корпусе на Змеиногорском тракт, 110 К7 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Предварительно нужно записаться по телефону (3852) 507−350 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00).

«Напоминаем, что вакцинация от коронавирусной инфекции допускается, в том числе, и онкологическим пациентам, находящимся в ремиссии — по предварительному заключению врача-онколога», — добавили в минздраве.

По последним данным оперштаба, полностью привиты в Алтайском крае 1 167 011 человек, 83 245 человек получили повторную вакцинацию. Кроме того, первую прививку получили 1 664 ребенка с 12 до 17 лет.

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