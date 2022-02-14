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Какую опасность для мозга представляет назальная вакцина от ковида? «Баттл» вирусологов и депутатов

Назальная вакцина попадает в организм через каналы, находящиеся близко к мозгу человека, поэтому опасность того, что она заденет жизненно важные органы, выше, чем при внутримышечном введении. Это заявил вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в интервью журналистке Ольге Копыловой на ее YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

«Они <назальные вакцины> могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется», — пояснил Чумаков.

Константин Чумаков — сын Михаила Чумакова, основателя и первого директора Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН. С конца 1980-х живет в США. Его брат, Петр Чумаков, — вирусолог, член-корреспондент РАН.

Мнение разработчика

«Я считаю, что оснований считать, что назальная вакцина опасна, нет. Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему», — сообщил РБК профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

О вакцине

Назальная вакцина от коронавируса была разработана Центром им. Гамалеи.

Это аналог второй дозы инъекционного препарата «Спутник V». Он представляет собой порошок, адаптированный для распыления в нос.

Ранее глава научного центра Александр Гинцбург объяснил, что препарат в такой форме должен создать дополнительную защиту для привитых путем инъекции «на уровне входных ворот» COVID-19.

Глава научного центра прежде говорил, что у назальной формы вакцины нет побочных эффектов, однако ее эффективность еще следует проверить.

Добровольцы

23 января Гинцбург сообщил, что центр набрал для испытаний вакцины 20−30 добровольцев. На двух этапах испытаний специалисты планируют привить до 300 желающих, а на третьем — 1,5−3 тыс. человек.

На проведение первых двух клинических исследований назальной вакцины от COVID-19 власти выделили 187,8 млн рублей.

Еще в ноябре президент РФ Владимир Путин ревакцинировался от ковида назальным препаратом, рассказал он на совещании с членами правительства.

«У меня через шесть месяцев после вакцинации титры защитные опустились, и специалисты рекомендовали провести процедуру ревакцинации. Что я и сделал несколько дней назад. Сначала в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем <Проценко, главврач больницы в Коммунарке, прим.ред.>, он же сам мне и сделал вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы. Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко насчет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось», — рассказал Путин.

Президент добавил, что никаких побочных эффектов после ревакцинации у него не было. Путин собирается принять участие в испытаниях назальной вакцины.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Критика и официальные данные

Между тем доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский в ноябре прошлого года раскритиковал разработчика «Спутника V» за преждевременные рекомендации.

По мнению Вознесенкского, рекомендации по совместному применению назальной вакцины и классической вакцины «Спутник V» необходимо давать только тогда, когда будут опубликованы официальные исследования о ее регистрации.

«Я скептично к этому отношусь. На сегодняшний день еще не опубликованы результаты испытаний интраназальной вакцины, она не зарегистрирована. Поэтому давать такие рекомендации пока преждевременно», — цитировал ученого РБК.

Гинцбург делал заявление о том, что двойной защитой от COVID-19 может послужить сочетание классической вакцины «Спутник V» и назальной вакцины. По его мнению, таким образом будет создан «стерильный иммунитет».

Александр Гинцбург, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи.
Александр Гинцбург, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи.
кадр из видео.

Засекреченная прививка

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Алексей Куринный подал обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации Минздравом России, связанной со здоровьем и жизнью граждан. Куринный направил в медицинское ведомство запрос о предоставлении результатов клинических исследований вакцины «Спутник V».

Минздрав отказал, объяснив, что эти результаты «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну».

В министерстве добавили, что законом не допускается использование в коммерческих целях информации о результатах доклинических и клинических исследований без согласия производителя в течение 6 лет с даты государственной регистрации.

Вопросы и запросы

Другие российские вакцины — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Института имени Чумакова РАН — также вызывают у депутата вопросы, однако по ним «нужен отдельный разговор».

«КовиВак», как мне объяснили в Минздраве, вакцина дорогая в производстве, не окупается в сравнении со «Спутником». А история с «ЭпиВакКороной» нуждается в отдельном разбирательстве"., — заявил Алексей Куринный

Он уточнил, что ни разработчик, ни регулятор, который зарегистрировал упомянутую вакцину, не дали «внятного ответа» на ряд публикаций о ее неэффективности: «Дальше продолжу заниматься этим вопросом: кто регистрировал, как и на основании каких данных, как потрачены федеральные средства на создание этой вакцины».

Кроме того, депутат Госдумы Владимир Плякин направил запрос в Минздрав о количестве заболевших и умерших от коронавируса среди вакцинированных граждан.

Вакцинация продолжается.

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