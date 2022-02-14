Какую опасность для мозга представляет назальная вакцина от ковида? «Баттл» вирусологов и депутатов

Назальная вакцина попадает в организм через каналы, находящиеся близко к мозгу человека, поэтому опасность того, что она заденет жизненно важные органы, выше, чем при внутримышечном введении. Это заявил вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в интервью журналистке Ольге Копыловой на ее YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

«Они <назальные вакцины> могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется», — пояснил Чумаков.

Константин Чумаков — сын Михаила Чумакова, основателя и первого директора Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН. С конца 1980-х живет в США. Его брат, Петр Чумаков, — вирусолог, член-корреспондент РАН.

Мнение разработчика

«Я считаю, что оснований считать, что назальная вакцина опасна, нет. Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему», — сообщил РБК профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

О вакцине

Назальная вакцина от коронавируса была разработана Центром им. Гамалеи.

Это аналог второй дозы инъекционного препарата «Спутник V». Он представляет собой порошок, адаптированный для распыления в нос.

Ранее глава научного центра Александр Гинцбург объяснил, что препарат в такой форме должен создать дополнительную защиту для привитых путем инъекции «на уровне входных ворот» COVID-19.

Глава научного центра прежде говорил, что у назальной формы вакцины нет побочных эффектов, однако ее эффективность еще следует проверить.

Добровольцы

23 января Гинцбург сообщил, что центр набрал для испытаний вакцины 20−30 добровольцев. На двух этапах испытаний специалисты планируют привить до 300 желающих, а на третьем — 1,5−3 тыс. человек.

На проведение первых двух клинических исследований назальной вакцины от COVID-19 власти выделили 187,8 млн рублей.

Еще в ноябре президент РФ Владимир Путин ревакцинировался от ковида назальным препаратом, рассказал он на совещании с членами правительства.

«У меня через шесть месяцев после вакцинации титры защитные опустились, и специалисты рекомендовали провести процедуру ревакцинации. Что я и сделал несколько дней назад. Сначала в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем <Проценко, главврач больницы в Коммунарке, прим.ред.>, он же сам мне и сделал вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы. Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко насчет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось», — рассказал Путин.

Президент добавил, что никаких побочных эффектов после ревакцинации у него не было. Путин собирается принять участие в испытаниях назальной вакцины.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

Критика и официальные данные

Между тем доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский в ноябре прошлого года раскритиковал разработчика «Спутника V» за преждевременные рекомендации.

По мнению Вознесенкского, рекомендации по совместному применению назальной вакцины и классической вакцины «Спутник V» необходимо давать только тогда, когда будут опубликованы официальные исследования о ее регистрации.

«Я скептично к этому отношусь. На сегодняшний день еще не опубликованы результаты испытаний интраназальной вакцины, она не зарегистрирована. Поэтому давать такие рекомендации пока преждевременно», — цитировал ученого РБК.

Гинцбург делал заявление о том, что двойной защитой от COVID-19 может послужить сочетание классической вакцины «Спутник V» и назальной вакцины. По его мнению, таким образом будет создан «стерильный иммунитет».

Александр Гинцбург , директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи. кадр из видео.

Засекреченная прививка

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Алексей Куринный подал обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации Минздравом России, связанной со здоровьем и жизнью граждан. Куринный направил в медицинское ведомство запрос о предоставлении результатов клинических исследований вакцины «Спутник V».

Минздрав отказал, объяснив, что эти результаты «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну».

В министерстве добавили, что законом не допускается использование в коммерческих целях информации о результатах доклинических и клинических исследований без согласия производителя в течение 6 лет с даты государственной регистрации.

Вопросы и запросы

Другие российские вакцины — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Института имени Чумакова РАН — также вызывают у депутата вопросы, однако по ним «нужен отдельный разговор».

«КовиВак», как мне объяснили в Минздраве, вакцина дорогая в производстве, не окупается в сравнении со «Спутником». А история с «ЭпиВакКороной» нуждается в отдельном разбирательстве"., — заявил Алексей Куринный

Он уточнил, что ни разработчик, ни регулятор, который зарегистрировал упомянутую вакцину, не дали «внятного ответа» на ряд публикаций о ее неэффективности: «Дальше продолжу заниматься этим вопросом: кто регистрировал, как и на основании каких данных, как потрачены федеральные средства на создание этой вакцины».

Кроме того, депутат Госдумы Владимир Плякин направил запрос в Минздрав о количестве заболевших и умерших от коронавируса среди вакцинированных граждан.

Вакцинация продолжается.