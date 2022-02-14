Зюганов рассказал о сотнях депутатов, заболевших коронавирусом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в Госдуме в настоящее время много людей болеют COVID-19.

По словам лидера КПРФ, 300 человек в Госдуме болеют коронавирусом, отметил политик беседе со «Звездой».

По словам Зюганова, у нижней палаты сейчас сложный период, пишет «МК».

Ранее сообщалось, что лидера КПРФ Геннадия Зюганова «для профилактики» госпитализировали. Он лежит в одной больнице с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, вакцинировавшимся 8 раз и заболевшим COVID-19.

У Зюганова симптомы ОРВИ, но поражения легких нет, заявил секретарь центрального комитета КПРФ Сергей Обухов.

Цифра

В соответствии с Конституцией РФ, Государственная дума избирается на пять лет в составе 450 депутатов.