Зюганов рассказал о сотнях депутатов, заболевших коронавирусом

По словам лидера КПРФ, 300 человек в Госдуме болеют коронавирусом, отметил политик беседе со «Звездой».
По словам Зюганова, у нижней палаты сейчас сложный период, пишет «МК».
Ранее сообщалось, что лидера КПРФ Геннадия Зюганова «для профилактики» госпитализировали. Он лежит в одной больнице с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, вакцинировавшимся 8 раз и заболевшим COVID-19.
У Зюганова симптомы ОРВИ, но поражения легких нет, заявил секретарь центрального комитета КПРФ Сергей Обухов.
Цифра
В соответствии с Конституцией РФ, Государственная дума избирается на пять лет в составе 450 депутатов.